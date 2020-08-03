فيديو مروع.. لحظة انهيار سد بوط بالسودان

مشهد مخيف لانهيارات أرضية ودمار منازل

كشف شريط فيديو مروع عن لحظة انهيار سد بوط المُطِل على النيل الأزرق، في مدينة بوط السودانية؛ وهو ما تسبب في تدمير وغرق أكثر من 600 منزل بجميع أنحاء المدينة.

وقد وثّق عدد من المواطنين السودانيين لحظة اجتياح المياه وتدميرها للمنازل، بعد الانهيار المفاجئ للسد الذي كان يُستخدم في تخزين 5 ملايين متر مكعب من المياه، كما نشرت قناة "سكاي نيوز عربية" فيديو لحظة انهيار السد، واندفاع المياه على ضفاف النهر، وانهيارات التربة ومعها دمار المنازل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، غمرت مياه السد المنطقة من 3 اتجاهات، كما حدثت موجة نزوح كبيرة في منطقة السد والتي تضم سوقًا كبيرة وأكثر من 9 مدارس؛ لكن المسؤولين السودانيين لم يتمكنوا من حصر الأضرار بعدُ بسبب عجز وصول الأجهزة المعنية إلى المنطقة.

وفي السياق ذاته، تعرضت ولاية الخرطوم لأمطار غزيرة؛ حيث تأثرت أجزاء واسعة من منطقة شرق النيل بسيول قادمة من الشرق.