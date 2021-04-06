"الجبير" يستقبل سفير موريشيوس ويستعرض الموضوعات المشتركة

في لقاء بمقر الوزارة بالرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442 04:40 PM

في لقاء بمقر الوزارة بالرياض

"الجبير" يستقبل سفير موريشيوس ويستعرض الموضوعات المشتركة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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