بطريقة غير تقليدية.. كيف حصل عاطل أمريكي على مئات الوظائف في أيام؟

تقدم بالطرق المعتادة وعبر الإنترنت.. وفشل

قد لا تكون هذه الطريقة هي الأمثل للبحث عن وظيفة، لكنها كانت فعالة في حالة باتريك هوغلاند من مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية، والذي حصل على مئات الوظائف في أيام قليلة.

وحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية، لجأ "هوغلاند" إلى طباعة 200 نسخة من سيرته الذاتية، وقام بتوزيعها على سائقي السيارات والمارة، بينما يقف على جانب الطريق، وذلك بعدما فصل من عمله في مصنع الحديد.

التقدم للوظائف بطرق تقليدية

وقال "هوغلاند" في رسالة بعثها إلى شبكة "سي إن إن"، إنه ظل عاطلاً لأسابيع، وخلال هذا الوقت أخذ يفكر في كيفية إيجاد طريقة للعثور على وظيفة.

قدّم الأمريكي على الوظائف بالطرق التقليدية في بادئ الأمر، عبر الإنترنت ووزّع سيرته على أماكن عمل محلية، لكن الأمر لم يفلح.

فكرة جديدة

ويقول "هوغلاند": "فكرت في توزيع سيرتي الذاتية في الشارع"، ويضيف: "ضحكت عندما فكرت في الأمر، لكن قلت لنفسي، هناك الملايين من الناس في فينكس يقودون سياراتهم، ربما يوظفني أحدهم".

وبالفعل طبع "هوغلاند" مائتي نسخة من سيرته الذاتية ثم انطلق في الشوارع الأسبوع الماضي، حيث رأته ميليسا ديجيان فيليبو، التي تملك شركة علاقات عامة وإعلانات.

أعجبت بإبداعه

أعجبت ديجيان فيليبو بإبداع "هوغلاند"، لذلك أخذت نسخة من سيرته، إلا أن خبرته لا تتماشى مع طبيعة عمل شركتها، لكنها قررت أن تنشر قصة "هوغلاند" عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ديجيان فيليبو سيرة "هوغلاند" عبر "تويتر"، مرفقة إياها بتغريدة قالت فيها: "كنت أقود سيارتي بالقرب من مكتبي، ورأيت هذا الرجل على جانب الطريق يبتسم في درجة حرارة 43 درجة، مع يافطة يطلب فيها من الناس أخذ سيرته الذاتية، الجميل أنه لم يكن يطلب صدقة، هذه التغريدة حتى يضعه الناس في الاعتبار، أرجوكم شاركوا".

مئات الوظائف

لم يمر الكثير من الوقت، حتى تفاجأ كل من هوغلاند وديجيان فيليبو بآلاف الرسائل التي تنهال عليهما من رجال أعمال، ومكاتب توظيف، وحتى أشخاص يتمنون التوفيق له، بالإضافة إلى الكثير من عروض العمل.

وقالت ديجيان فيليبو إن منشورها على موقع "لينكد إن" كان أكثر ما جلب فرص توظيف لـ"هوغلاند"، حيث تم مشاركته آلاف المرات.

الوظيفة

وبعد فحص جميع الفرص، قرر "هوغلاند" الحصول على وظيفة "طاحن خرسانة مسطحة" في مدينة فينكس، وذلك بعد مقابلة صاحب الشركة.