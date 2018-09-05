"بري" يحذر: لبنان في العناية الفائقة والوضع الاقتصادي خطير جداً

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الأربعاء)، من أن "لبنان في العناية الفائقة والوضع الاقتصادي خطير جدا".

وبحسب وكالة "رويترز"، نقل علي بزي النائب في "حركة أمل" عن بري رئيس الحركة قوله: "إن لبنان في العناية الفائقة، وهو لا يشبه لا تركيا ولا إيران، والوضع الاقتصادي خطير جداً وعلى الجميع التواضع".

ولم ينجح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تشكيل حكومة جديدة رغم مرور أربعة أشهر على الانتخابات البرلمانية وأثار التأخير مخاوف بشأن الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون.

وكان الحريري قد سلم الاثنين الماضي الرئيس ميشال عون "صيغة" لتشكيل حكومة جديدة لكن الأحزاب السياسية الرئيسية لا تزال تتنافس على توزيع الوزارات.

ويعاني لبنان، الذي اعتاد على المفاوضات المطولة لتشكيل الحكومات، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.