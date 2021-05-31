"الحوشاني" يزور المنشآت التدريبية بمنطقة عسير

التقى منسوبي التدريب التقني والمهني في أبها

بدأ نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المكلف المهندس صالح الحوشاني، اليوم، زيارة للمنشآت التدريبية بمنطقة عسير.

والتقى المهندس "الحوشاني" منسوبي التدريب التقني والمهني بعسير، بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة بأبها.

ورحب مدير عام تقني عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، في بداية اللقاء بالمهندس "الحوشاني"، ومدير إدارة الخدمات المساندة بالمؤسسة، المهندس سالم القحطاني.

وأكد أهمية هذه الزيارة والتي تؤكد اهتمام المسؤولين في المؤسسة وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور أحمد الفهيد، بجميع قطاعات التدريب التقني على مستوى المملكة، والتي تهدف إلى متابعة سير العمل، والتأكد من مدى جاهزية المباني والتجهيزات التدريبية ومستوى الإنجاز في المشاريع قيد الإنشاء.

من جانبه، أكد المهندس "الحوشاني" ضرورة تنفيذ الاحترازات والإجراءات المشددة لحماية جميع منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، من فيروس كورونا، ومتابعة ضمان تحصين جميع منسوبي تقني عسير، ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا عن تقني عسير.

بعد ذلك، تمت مناقشة الوقوف على الترتيبات الخاصة لبداية العام التدريبي الجديد والتنبيه على عدد من المواضيع الخاصة بالخدمات المساندة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير.

وفي نهاية اللقاء، جرى تكريم المتقاعدين والمنتهي تكليفهم في عدد من المنشآت التدريبية بالمنطقة.

اطلع بعدها على فرع تقنية أبها، بحي الموظفين والمعهد الصناعي الثانوي بأبها.

بعد ذلك، زار "الحوشاني"، مقر الكلية التقنية للبنين بأبها، والتقى عميد الكلية، المهندس ناصر الزيدان، ومنسوبيها وتجول في الكلية.

كما زار الكلية التقنية للبنين الثانية بأبها، وكلية التقنية للبنين بالخميس، والمعهد الصناعي الثانوي بالخميس، وكلية التقنية للبنات في أبها.