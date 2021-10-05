يوم قاتم.. هذه قائمة خسائر كبرى شركات التكنولوجيا العالمية

تعرّضت لها بعد العطل المفاجئ الذي أصاب "فيسبوك" وتطبيقات أخرى

تعرّضت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة لخسائر فادحة، إذ انخفضت القيمة السوقية لهذه الشركات بمليارات الدولارات بعد العطل المفاجئ الذي أصاب "فيسبوك" وتطبيقات أخرى.

وفقاً لتقرير وكالة "بلومبرغ" فقد كانت شركة "فيسبوك" أكبر الخاسرين، حيث أنهى السهم تعاملات أمس على تراجع بنسبة 4.89 % عند 323.23 دولار، وسجل السهم أكبر انخفاض فيما يقرب من عام.

وجاء التراجع بعد عطل مفاجئ طال خدمات "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستغرام"، إذ لم يتمكن أكثر من مليار مستخدم في العالم من الوصول إلى حساباتهم.

كذلك طالت الخسائر شركات التكنولوجيا والإنترنت الأخرى، وتراجع سهم شركة "ألفابت" (غوغل) بنسبة 2.11 %، والعملاق الأمريكي "أبل" بنسبة 2.46 % و"أمازون" بنسبة 2.85 %، فيما خسرت شركة "مايكروسوفت" 2.1 %.

وفي ظل ذلك أغلقت بورصة "وول ستريت" على انخفاض حاد أمس، إذ تخلص المستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وهبط مؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 2.14 % إلى 14255.49 نقطة.