وزارة الحج: تصاريح أداء العمرة مستمرة ومتوفرة في تطبيق "اعتمرنا"

دعت لضرورة تحديث التطبيق

أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في عناية وخدمات ضيوف الرحمن على استمرارية إصدار تصاريح أداء العمرة.



جاء ذلك رداً على استفسار على أحد المغردين الذي تساءل عن مدى صحة إغلاق تصاريح أداء العمرة بعد الإجراءات الاحترازية الأخيرة، لترد الوزارة ممثلة في عناية وخدمات ضيوف الرحمن وهي المنصة المتخصصة في الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات التي تخدمها وزارة الحج، حيث قالت: "فضلاً التأكد من تحديث التطبيق لآخر إصدار أو حذف التطبيق وتحميله مرة أخرى، حيث إن الحجوزات متوفرة في التطبيق".