"الجبير" يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني

بحثا العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، لقاءً، عبر الاتصال المرئي، اليوم، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني أوتو تاكاشي.

وبحث الوزيران، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة بين الشعبين الصديقين، كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.