العراق يسجل 606 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2086192 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23931، فيما تم تسجيل 744 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي الحالات إلى 2052656 حالة.