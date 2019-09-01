إطلاق نار في مباراة بمدرسة ثانوية بولاية ألاباما الأمريكية

إصابة 10 أشخاص بينهم 5 في حالة خطرة

قالت سلطات الأمن والإنقاذ بولاية ألاباما الأمريكية اليوم: إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، في حادث إطلاق نار مساء أمس في مدينة "موبيل" بولاية ألاباما جنوب الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إطلاق النار بدأ بعد مباراة لكرة القدم الأمريكية بين فريقين من طلاب الثانوية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر في الشرطة، أن أعمار المصابين تتراوح بين 15 و18 عامًا، وأن من بينهم خمسة في حالة خطرة.

وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على شخصين يُشتبه في تورطهما في الحادث.