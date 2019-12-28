بحث اليتيمان عن مدعوين لعرسهما ولم يجدا.. فكيف وقعت المفاجأة؟

وقتها شعرا باليتم الحقيقي وفقدان الأهل

لم يجد اليتيمان المصريان "أسامة، وعلا" مدعوين لحضور حفل زفافهما؛ لأنهما نشآ في إحدى دور الأيتام ولا يعرفان أحدًا سوى عدد من أصدقاء ومسؤولي الدار، ولكن عقب نشر قصتهما على مواقع التواصل، حدث ما لم يكن بالحسبان.

وحسب وسائل إعلام مصرية: عاش اليتيمان المصريان أسامة وعلا في إحدى دور الأيتام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية شمال مصر، ونشأت بينهما قصة حب توجاها بقرار الارتباط والزواج.

قبل حفل الزفاف بأيام قليلة، لم يجد العروسان أحدًا من أقاربهما يمكن أن يشاركهما فرحة الزفاف، سوى أصدقائهما في دار الأيتام، ومسؤوليها، وكانت تلك اللحظة قاسية عليهما، وقتها شعرا فعلًا باليتم الحقيقي وفقدان الأهل والسند.

وقد طرأت فكرة جريئة على ذهن أحد أصدقاء أسامة، وتلخصت في أن ينشر قصتهما على الفيسبوك ويدعو أهالي طنطا لحضور عقد قران العروسين وحفل زفافهما، وخلال ساعات روجت القصة على مواقع التواصل وانتشرت بكثافة، حاصدة آلاف الإعجابات والمشاركات والتفاعلات.

ويوم الخميس الماضي تحقق ما لم يكن يحلم به العروسان، فقد احتشد الآلاف من مواطني المدينة وقراها حول قاعة الزفاف في نقابة الزراعيين ليشاركوا العروسين فرحتهما ويعوضوهما غياب الأهل والأسرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن ما حدث لم يكن متوقعاً فقد وصل عدد الحاضرين لأكثر من 8 آلاف، اكتظت بهم قاعات نقابة المهن الزراعية وخارجها، وقد حملوا الهدايا والورود للعروسين وشاركوهما لحظات الفرحة بكل تفاصيلها.