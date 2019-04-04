هل يجوز طهوها جميعًا؟.. 5 أسرار لاستخدام التوابل في وجبات الطعام

فرق كبير بين رقائق ومسحوق الفلفل

ما هي الأعشاب والتوابل المسموح بطبخها؟ وما هي التي يمكن تحميصها؟ ومتى يمكن إضافتها للطعام؟ استخدام التوابل في وجبات الطعام هو فن بذاته، تعرف عليه وعلى بعض أسراره.

ويقول تقرير على موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله": الأعشاب والتوابل الطازجة تضيف للطعام رائحة خاصة ومميزة؛ لكن للوصول إلى تلك الرائحة للتوابل، يحتاج المرء إلى تحضيرها بشكل جيد واستخدامها بصورة صحيحة وفي التوقيت المناسب أثناء الطبخ. وهذا ما تنصح به أيضًا الدائرة الاتحادية الألمانية للتغذية.

ويقدم التقرير خمسةَ أسرار لفن استخدام التوابل في وجبات الطعام، وهي:

* توابل يتم طهوها لفترة طويلة

معظم التوابل تتحمل الطهو في درجات حرارة عالية ولا يحتاج طبخها لعملية معقدة؛ لذلك يمكن البدء بها مع بداية تحضير الطعام، ومن هذه التوابل: الكاري، والكركم، والبهارات، والشمر، وأوراق الغار، والقرفة، والكمون.

* توابل يتم طهوها لفترة قصيرة

الأعشاب الخفيفة مثل الريحان، والمردقوش، والثوم البري لا يمكن طهوها لفترة طويلة، وتتم إضافتها للطعام لبضع دقائق فقط حتى لا تفقد رائحتها. ينطبق ذلك أيضًا على الزنجبيل والزعفران وفلفل حريف.

* توابل يتم تحميصها

وإذا كنت من محبي طعم التوابل المكثف؛ فيمكنك تحميص اليانسون والكمون الأسود وبذور الخردل لفترة وجيزة قبل الطهو، ومن ثم وضعها مع الطعام. واستخدام أعشاب مثل الطرخون والزعتر والأوريغان يجعل الطعام متبلًا بصورة مكثفة.

* توابل الطعم الحار

أما للحصول على طعم حار؛ فيُفضل استخدام رقائق الفلفل الحار وتركها تطهى مع الطعام لفترة طويلة؛ إذ تزداد حدة الفلفل الحار مع الوقت؛ أما مسحوق الفلفل فعلى العكس من ذلك؛ إذ يصبح مرًا بعد طهوه لفترة طويلة.

* أعشاب لا يمكن تسخينها

أما بعض الأعشاب مثل السرفيل والشبت والثوم؛ فلا يمكن تسخينها على الإطلاق، وتضاف للطعام قبيل وضعه في الصحون.