إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

زار البرلمان الفرنسي.. وخالط أشخاصًا مصابين

قال مصدر مقرب من وزارة الثقافة الفرنسية أمس الاثنين: إن وزير الثقافة فرانك ريستر أُصيب بفيروس كورونا، وإن الوزير الذي يبلغ من العمر 46 عامًا "في حالة طيبة"، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المصدر أن "ريستر"، الذي زار البرلمان في الآونة الأخيرة، اكتُشف أنه خالط أشخاصًا مصابين أثناء وجوده هناك؛ الأمر الذي دفعه للخضوع لفحوص طبية، أثبتت إصابته بالفيروس. مشيرًا إلى أن "ريستر" لم يجتمع مع الرئيس إيمانويل ماكرون منذ أيام عدة.

فرنسا وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر فيروس كورونا الجديد

13

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 12:14 AM

زار البرلمان الفرنسي.. وخالط أشخاصًا مصابين

إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 8,974

قال مصدر مقرب من وزارة الثقافة الفرنسية أمس الاثنين: إن وزير الثقافة فرانك ريستر أُصيب بفيروس كورونا، وإن الوزير الذي يبلغ من العمر 46 عامًا "في حالة طيبة"، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المصدر أن "ريستر"، الذي زار البرلمان في الآونة الأخيرة، اكتُشف أنه خالط أشخاصًا مصابين أثناء وجوده هناك؛ الأمر الذي دفعه للخضوع لفحوص طبية، أثبتت إصابته بالفيروس. مشيرًا إلى أن "ريستر" لم يجتمع مع الرئيس إيمانويل ماكرون منذ أيام عدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فرنسا وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020