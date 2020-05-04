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المتحدثة باسم الحكومة: إجمالي الوفيات في الدولة وصل إلى 137 شخصاً

الإمارات.. 567 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 14730 حالة

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أعلنت الإمارات تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم عزلها جميعاً وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 14,730 حالة.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة آمنة الضحاك: إن هناك 11 حالة وفاة لأشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 137 شخص.