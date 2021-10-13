"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ال6 مساءً.

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13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443 10:34 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل محافظات: (الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ال6 مساءً.

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