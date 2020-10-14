الأخضر السعودي يعود بعد توقف طويل.. جامايكا المحطة الأولى في مرحلة الإعداد

استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته الشهر المقبل، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقرر أن يقيم الأخضر معسكرًا داخليًا في العاصمة الرياض، وذلك تزامنًا مع أيام FIFA، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر؛ حيث سيعود المنتخب للتحضير في أعقاب التوقف طويل المدى بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الماضية.

وسيستضيف الأخضر نظيره منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.