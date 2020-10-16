وزارة الحج: ‏لا إصابات بفيروس ‎كورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة

أكثر من مليون مواطن ومقيم سجَّلوا في تطبيق "اعتمرنا"

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

ونقلاً عن إمارة منطقة مكة المكرمة، فإن وزارة الحج والعمرة أكدت أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن ومقيم في تطبيق "اعتمرنا".

ولفتت وزارة الحج والعمرة إلى أنه لم تُسجَّل إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

وزارة الحج والعمرة

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16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442 09:50 PM

أكثر من مليون مواطن ومقيم سجَّلوا في تطبيق "اعتمرنا"

وزارة الحج: ‏لا إصابات بفيروس ‎كورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

ونقلاً عن إمارة منطقة مكة المكرمة، فإن وزارة الحج والعمرة أكدت أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن ومقيم في تطبيق "اعتمرنا".

ولفتت وزارة الحج والعمرة إلى أنه لم تُسجَّل إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.

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