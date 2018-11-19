‪"تخصصي الملك فيصل" و"ريف الخيرية" تحتفلان باليوم العالمي للطفل

بندوة توعوية ناقشت الوقاية واللقاحات الأولية والرضاعة الطبيعية

تقيم مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية (وريف الخيرية) يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر احتفالاً توعويًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك بالتعاون مع قسم طب الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

ويتضمن الاحتفال ندوة توعوية تناولت الموضوعات المرتبطة بالطفل مثل التغذية الصحية، الوقاية الأولية، الرضاعة الطبيعية، كرسي الأطفال، اللقاحات الأولية، التليف الكيسي الرئوي البنكرياسي، نقص المناعة الأولية والسكري، بالإضافة إلى ركن ترفيهي توعوي للأطفال.

تأتي هذه الاحتفالية تحقيقًا لهدف وريف الخيرية في دعم الأنشطة الثقافية والعالمية التي تُسهم في رفع مستوى الوعي بالثقافة الصحية ولتفعيل الأنشطة للأقسام الطبية في المستشفى.

يُذكر أن وريف الخيرية هي مؤسسة غير ربحية بدأت نشاطها عام 2017 وتسعى لتحقيق رسالتها في دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية في المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال الإسهام في رفع المعاناة عن المرضى وعائلاتهم وتمويل الأبحاث والمشاركة في رفع مستوى الوعي في المجال الصحي وتنمية الأوقاف الطبية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة.