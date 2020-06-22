أبرز ما جاء بمؤتمر "أبل" السنوي: تحديثات "سيري" والاستغناء عن "معالج إنتل" وتقنية CarKey لتشغيل السيارات

ميزات جديدة لساعتهـا ونظام 14 iOS وتطبيق الرسائل والخرائط

أعلنت شركة أبل خلال مؤتمرهـا السنوي للمطورین "2020 WWDC"، الذي عُقد اليوم افتراضيًّا، الكثير من الممیزات القادمة في أنظمة تشغيل أجهزتها.

وفيما يأتي نستعرض أبرز ما تم إعلانه في المؤتمر:

تحديثات المساعد الشخصي سيري

طرأت العديد من التحديثات على سيري، أبرزهـا ظهـوره على جزء صغير بأسفل الشاشة بدلاً من الشاشة بالكامل، إضافة إلى أنه أصبح يعلم معلومات أكثر بمقدار 20 ضعف المعلومات التي كان يعرفها قبل ذلك.

وبجانب هـذا تم توسيع نطاق الترجمة واللغات؛ ليشمل لغات جديدة، تعمل دون الاتصال بالإنترنت، منهـا اللغة العربية.

نظام التشغيل الجديد 14 iOS للآيفون

أعلنت أبل خلال المؤتمر نظام التشغيل الجديد ios14؛ ليبقى اسم نظام التشغيل ios وليس iPhoneOS كما توقع البعض.

نظام التشغيل الجديد به العديد من الميزات، أهـمهـا تغيير تصميم الشاشة الرئيسية، من خلال إضافة الأدوات إليها؛ لتكون بجانب التطبيقات.

كما تم أیضا إعلان طریقة عرض مكتبة التطبیقات الجدیدة، التي یمكن من خلالهـا تنظیم التطبیقات بشكل تلقائي فيقوائم ومجموعات؛ وهـو ما سیسمح للمستخدمین بإخفاء التطبیقات على الشاشة الرئیسیة.

وتم إضافة میزة جدیدة إلى الفیدیو، هـي "صورة في صورة"، التي یمكن من خلالهـا بقاء الفیدیو یعمل في الشاشةأثناء القیام بعمل آخر، والتنقل بین التطبیقات.

ساعة أبل

أعلنت أبل العدید من المیزات الجدیدة في ساعتهـا، أبرزهـا دعم وضع تتبُّع النوم، وحساب السعرات الحراریة أثناءالرقص، وحساب مدة غسل الید وتتبعهـا من خلال عد تنازلي حتى الانتهـاء.

الاستغناء عن معالجات إنتل

ومن أهـم ما ورد في المؤتمر الاستغناء عن معالجات إنتل في أجهـزة الماك، والاعتماد على معالجات من إنتاج الشركة"Apple silicon".

وقالت الشركة إن أول جهـاز ماك یعتمد على معالجاتهـا "Apple Silicon" سیتم إعلانه نهـایة عام 2020، على أن تنتهـيعملیة الانتقال التام لجمیع الأجهـزة خلال عامین.

تقنیة المفتاح الرقمي CarKey

وأعلنت أبل رسمیًّا تقنیة جدیدة ونقلة نوعیة في قطاع السیارات، تعرف باسم CarKey، وتعني المفتاح الرقمي. وتتیحهـذه التقنیة فتح وتشغیل السیارة بواسطة الآیفون، أو حتى بواسطة ساعات أبل، ویتم تعریف المفتاح كإضافة أي بطاقةفي الآیفون في تطبیق Wallet، على أن تتوافر المیزة ابتداء في سیارات BMW.iOS 14 وiOS 13 لعام 2021. ومن المقرر أنتتوافر المیزة لنظامَي Series 5.

تطبیق الرسائل

تم إعلان العدید من المیزات الجدیدة في تطبیق الرسائل، أهـمهـا إمكانیة تثبیت محادثة بعینهـا في الجزء العلويللتطبیق، وإضافات جدیدة لـMemoji، وإمكانیة الإشارة، وإنشاء المجموعات.

خرائط أبل

تم تحدیث خرائط أبل بحیث تضم خرائط جدیدة ومحسنة في بعض الدول، مثل كندا وبریطانیا، إضافة إلى تقدیمنصائح وإرشادات لأفضل الأماكن التي یتم البحث عنهـا لأغراض معینة.

كما تم إضافة خاصیة جدیدة، هـي "EV Routing" لتتبع الطرق، وتزوید المستخدم بالمزید من المعلومات عن سیارته.

نظام تشغیل 14 iPadOS

ضم نظام التشغیل الجدید لأجهـزة آیباد العدید من التحدیثات، أبرزهـا إضافة شریط جانبي لتسهـیل التنقل بینالتطبیقات، وشریط علوي لإتاحة البحث دون إغلاق التطبیق المستخدم، واستعمال القلم لكتابة النصوص في شریطالبحث وفي أي تطبیق.

سماعات AirPods Pro

تم خلال المؤتمر إعلان تحدیثات جدیدة لسماعات أبل نسخة AirPods Pro الأخیرة، أهـمهـا إمكانیة إلغاء الاتصالبهـاتف، والاتصال بهـاتف آخر بشكل أكثر سرعة وسهـولة، ومیزة "Surround Sound" أو الصوت المحیطي المفیدة فيمشاهـدة الأفلام والألعاب القتالیة.