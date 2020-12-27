"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020، تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362220حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 175 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353179 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6185 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2856 والحالات الحرجة 391 حالة.