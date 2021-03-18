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بعد تنفيذ 4,400 جولة رقابية في المحافظة والبلديات التابعة لها

أمانة جدة تغلق 105 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4,394 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 174 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت مواصلة جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.