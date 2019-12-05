"ترامب" سيخضع للمساءلة أمام مجلس النواب

"بيلوسي" قالت: أفعاله انتهكت الدستور

ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت "بيلوسي" للصحفيين: "إن أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير"، وفقاً لـ"رويترز".