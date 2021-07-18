وزير الطاقة الإماراتي: نشكر السعودية لدورها البناء في التوصل إلى اتفاق "أوبك+"

قال: ملتزمون بالمجموعة ودائماً نعمل ضمنها ومعها وبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مؤتمر صحافي إن الإمارات ملتزمة بمجموعة أوبك+ ودائماً نعمل ضمنها ومعها وبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن في السوق.



وأضاف أن الإمارات كانت ملتزمة من حيث الاتفاقات المنصوص عليها، ونشكر السعودية ووزير الطاقة السعودي على هذا الجهد ولما وصلنا له اليوم.