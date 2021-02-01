الصحة: رصدنا ارتفاع حالات كورونا في أغلب المناطق.. لا تجاملوا على حساب صحتكم

أكدت الصحة عبر حساب متحدثها الرسمي‫ استمرار جائحة كورونا، مبينة بأن العالم لا يزال يعاني.

وقالت: رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة، لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير.

وأضافت : حتى نكون في مأمن صحي بإذن الله علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية.

ودعت الصحة إلى عدم المجاملة على حساب صحة المواطن والمقيم في رسالة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.