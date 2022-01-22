قطر.. وفاةٌ واحدةٌ و3087 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سَجلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية 2509 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ضمن المجتمع، و578 حالة ضمن المسافرين، وحالة وفاة واحدة بالفيروس؛ ليصل عدد حالات الوفاة إلى 633 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن 3087 حالة إصابة جديدة بالفيروس سجلت؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 320364 حالة؛ موضحة أنه تم تسجيل 4987 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 280800 حالة.

0

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443 06:49 PM

قطر.. وفاةٌ واحدةٌ و3087 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدوحة

14 201

سَجلت قطر خلال الـ24 ساعة الماضية 2509 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ضمن المجتمع، و578 حالة ضمن المسافرين، وحالة وفاة واحدة بالفيروس؛ ليصل عدد حالات الوفاة إلى 633 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن 3087 حالة إصابة جديدة بالفيروس سجلت؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 320364 حالة؛ موضحة أنه تم تسجيل 4987 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 280800 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022