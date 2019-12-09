20 يوماً غياباً تكلل بعودة .. هكذا أسهمت "سبق" في العثور على "عيساوي"

شقيقه: خرج حينها إلى جهة غير معلومة ونُقل لمستشفى الصحة النفسية بالرياض

عثرت أسرة المواطن محمد عيسى عيساوي؛ عليه في أحد الأحياء بمدينة الرياض، بعد مشاهدة أحد مواطني الحي مناشدة ذويه عبر "سبق"، عقب 20 يوماً من فقدانه شرقي العاصمة.

وقال شقيقه، لـ"سبق"، إن محمد يعاني أمراضاً نفسية مزمنة، ويسكن مع والدته بشرق الرياض، وخرج من المنزل حينها إلى جهة غير معلومة، وبعد نشر الخبر في "سبق"، عُثر عليه في أحد أحياء جنوب الرياض؛ حيث تلقينا اتصالاً من أحد الذين شاهدوا الخبر في "سبق"، وتمّ نقله إلى مستشفى الأمل للصحة النفسية بالرياض.