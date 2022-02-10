أوقاف الراجحي تدعم تحسين البيئة السكنية بمحافظات الرياض بمليوني ريال

للأسر المستحقة.. وتفاعلاً مع برنامج أمير المنطقة "إنماء وتمكين"

قدمت أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي مبلغ مليوني ريال دعماً لمشروع تحسين البيئة السكنية للأسر المستحقة في محافظات المنطقة والذي تعمل جمعية (بيتي) للإسكان التنموي بمنطقة الرياض على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.



وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره لأوقاف سليمان الراجحي على دعمهم للمشروع الذي يعد من المشاريع التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.



يذكر أن برنامج أمير الرياض (إنماء وتمكين) يهدف إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ذات مردود اجتماعي واقتصادي وأثر تنموي مستدام يتم تنفيذها بطريقة تكاملية متوازنة لدعم الأسر المستحقة وتحقيق النمو الاجتماعي.