"الراجحي" يوافق على إطلاق أول جمعية مهنية للأزياء

تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس أول جمعية مهنية للأزياء، وتَشكل مجلس إدارتها برئاسة لؤي نسيم، وعضوية رنا زمعي نائبةً للرئيس، وتمارا أبو خضراء مشرفةً ماليةً، وعمر السقاف، وهلا الشريف، ومنيرة آل الشيخ، ورجاء مؤمنة.

وتُعد الجمعية واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة التي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين 16 جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعًا ثقافيًّا.

وضمت قائمة مؤسسي الجمعية -بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة- كلًّا من: الأميرة ديمة بنت منصور بن سعود، وسمو الأمير تركي بن عبدالله، والأميرة لمى بنت فهد، والمهندس مازن الشنباري، وفيصل شاكر، ومحمد آشي، ونورة آل الشيخ، ورزان بن مسلم، وياسمينة قنزل، والدكتورة مي الرشيد، وفوزية الطبيب، ونورة الدامر، وطرفة المطيري، وأحمد الوهيبي، وحياة أسامة، وحاتم عقيل، ولولوة المهنا، ونوف السديري، ونورة الحسين، وريان نواوي، وروان العليان، ومشاعل الدخيل، وسارة الباز، وفهد الجميعة، ودانة أبو أحمد، ومنيرة بو بشيت، ويوسف عافش، وعمر عاشور، وعلياء عريف، وسراج سند، ونورا الحارثي، وعلي العثيم، وهيا أخضر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية لؤي نسيم، أن الجمعية الجديدة تهدف إلى تنمية الوعي بقطاع الأزياء، والإسهام في تطوير قواعد الممارسة المحترفة فيه، والارتقاء بمستقبل العاملين فيه من خلال التدريب وتعزيز شبكات التواصل بين الممارسين، وتقدير المواهب ودعمها.