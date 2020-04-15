تعرَّف على آخر أرقام "الجائحة" في "بلجيكا وليبيا والفلبين وإسرائيل"

الهند: ارتفاع عدد الوفيات إلى 377 شخصاً والإصابات إلى 11439

رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبّقها كثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح، حيث تخطى عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز المليونين، فيما يقترب عدد المتعافين المسجلين من نصف مليون، مقابل أكثر من 126 ألف وفاة.

وتكشف آخر أرقام إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم أن عدد المصابين بلغ 2,000,728 حالة، المتعافين 484,781 حالة، والوفيات 126,776 حالة.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء في 5 دول:

بلجيكا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الأربعاء، تسجيل 283 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4440 حالة.

ووفق "رويترز"، أكّدت وزارة الصحة البلجيكية تسجيل 2454 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33573 حالة.

ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز، في بيان، إلى تسلُّم المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له 25 عيّنة لمشتبه في إصابتهم بالفيروس، مفيداً بوجود 9 حالات جديدة، من ضمنها 8 حالات كانت مخالطة لمرضى سابقين، وحالة واحدة جديدة.

ووصل عدد الحالات المسجلة في ليبيا، إلى 35، من ضمنها 9 حالات شفاء، وحالة وفاة واحدة.

الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى 377 شخصاً والإصابات إلى 11439.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، إنها سجلت 38 حالة وفاة و1076 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ 24 الماضية.

وقررت السلطات الهندية، أمس، تمديد الإغلاق الكامل للبلاد حتى الثالث من مايو المقبل ضمن إجراءات التصدّي للفيروس المستجد.

الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و230 إصابة أخرى.

وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 349 وفاة، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة إلى 5453 حالة؛ ما يُبقي الفلبين البلد الذي سجّل أكبر عدد من الإصابات في منطقة جنوب شرق آسيا.

لكن الوزارة أضافت أن 58 مريضاً تعافوا؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 353.

إسرائيل

سجّلت إسرائيل سادس حالة وفاة بفيروس كورونا، صباح الأربعاء؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 124.

وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي، في النقب جنوبي إسرائيل، في بيان، إن إسرائيلية، 82 عاماً، تُوفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف أن الإسرائيلية كانت تعاني في الماضي أمراضاً عديدة.

وأعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 12200 بينهم 175 في حالة صحية حرجة و177 في حالة صحية متوسطة.

وأشارت بالمقابل إلى شفاء 2195 من مصابي كورونا.