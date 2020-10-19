"الغذاء والدواء" تحذّر من منتج عناية بالشفاه

لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج عناية بالشفاه يحمل اسم (NITRQ BEAUTY NICOPANDA LIPSTICK ROSE TAUPE 10)؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ تجاوزتا الحد المسموح به كشوائب.

وذكرت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات العناية بالشفاه المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج الذي يحمل اسم "NITRQ BEAUTY NICOPANDA LIPSTICK ROSE TAUPE 10" بتاريخ إنتاج 01 / 2019 وتاريخ صلاحية 01/2024 من تصنيع (Shinuo Cosmetics Co.،LTD)، على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ تجاوزتا الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

وأشارت إلى أن التعرض لنسبة عالية من المادتين قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، ونصحت بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشدّدة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها الهيئة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa.