النائب العام يعايد منسوبي النيابة بكافة المناطق عن بُعد

أكد أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات التي أقرّتها الجهات المعنية

هنأ النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، منسوبي النيابة العامة في المقر الرئيس بالرياض وفروعها في مختلف مناطق المملكة بعيد الفطر المبارك.

وقدم خلال حفل المعايدة الافتراضي الذي أقامته النيابة لمنسوبيها اليوم, بمشاركة وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، والوكلاء المساعدين ورؤساء الفروع والدوائر والأقسام والموظفين, شكره لمنسوبي النيابة على ما يقومون به من جهود حثيثة لتحقيق وإرساء العدالة الناجزة ورد الحقوق لأهلها، حاثاً على بذل المزيد من الجهد.

وأكد المعجب أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات التي أقرتها الجهات المعنية في بيئة العمل، لضمان سلامة الجميع، وعودة الحياة الطبيعية بمشيئة الله سبحانه وتعالى، داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خُطاهما، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة.