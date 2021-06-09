"فيسبوك" يطوّر تقنيات "ذكاء صناعي" يمكنها التغلُّب على "أصعب لعبة في العالم"

يسعى موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" إلى تطوير تقنيات "ذكاء صناعي" يمكنها التغلب على "أصعب لعبة في العالم".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تقنيات عديدة للذكاء الصناعي، يمكنها حاليًّا التفوق بسهولة في ألعاب عديدة مثل "ستار كرافت 2" و"دوتا 2" و"ماين كرافت" و"غو"، لكن دومًا كانت لعبة "نت هاك" لعبة عصيّة على الذكاء الصناعي، ولا يمكن أبدًا تطوير تقنيات يمكنها التفوق في تلك اللعبة، وهو ما يسعى فيسبوك لكسره حاليًّا.

وتحاول فيسبوك من خلال تطوير تلك التقنيات أن تسمح للذكاء الصناعي بمحاكاة الحالات بشكل أسرع وباستخدام موارد أقل، لتطويرها مختلف التقنيات في منصتها للتواصل الاجتماعي.

وتكمن صعوبة لعبة "نت هاك" للذكاء الصناعي، في استخدامها تكنيكات مختلفة لكشف اللاعبين الرقميين وغير البشريين، ورغم أنها تم تطويرها منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنها ظلّت صعبة للغاية على تقنيات الذكاء الصناعي؛ لأنها تجمع في لعبها ما بين الحظ والنجاح في حل المشاكل.

ومن أجل ذلك دعت فيسبوك كافة المبرمجين والمطورين لأنظمة الذكاء الصناعي، على تطوير عوامل يمكنها التغلب على اللعبة بشكل موثوق أو بأعلى درجة ممكنة من التفوق؛ لأنه يمكن أن يتيح مجموعة كبيرة من الحلول لمختلف المشاكل قد تواجه المنصة في المستقبل.

ومن المقرر أن تستمر المسابقة حتى 15 أكتوبر، ثم ستعلن اللجنة التابعة لفيسبوك على الفائزين في مؤتمر خلال شهر ديسمبر المقبل.