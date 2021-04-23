"باركود" يجسد استغلال ميليشيا الحوثي للمرتزقة ويصور الخيانة بين قياداتها

يعرض على قناة "السعودية".. وحظي بردود فعل إيجابية واسعة

نال مسلسل "باركود" والذي يعرض في الفترة الذهبية عبر قناة "السعودية"، ردود فعل إيجابية واسعة من المجتمع السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن جسد المسلسل التوجه الحوثي في استجلاب المرتزقة واستغلال الحالات الإنسانية للمهاجرين، لوضعهم على الحدود السعودية والحرب نيابةً عنهم لاستهداف المدنيين بالمملكة.



وظهر مشهد من إحدى حلقات المسلسل والذي يسجل نسب مشاهدة مرتفعة، قيام القيادة الحوثية الإرهابية ويؤدي دوره الممثل أسعد الزهراني، بسؤال مساعده عن المرتزقة الأفارقة المهاجرين الذين يستعينون بهم للقتال، لوضعهم على الحدود السعودية بهدف الهجوم على المدنيين، حيث أحضر مساعده مجموعة من المرتزقة غير مؤهلين لهذا الدور، وبالسؤال عنهم، كانت الإجابة أن معظم المرتزقة يرفضون القتال نيابةً عنهم، فما كان من "عبده" التأكيد على مساعده بدفع مبالغ مالية لاحضارهم.



فيما حملت مشاهد من المسلسل وبأسلوب ساخر حديثاً للحوثي عن استشهاده، وأنه صعد للجنة، ليعود مرة أخرى للحياة والعيش في الأرض، وجاء المشهد ليعبر عن الفكر الضال والغياب التام عن الواقع لأفراد جماعة الحوثي، ومحاولاتهم البائسة في استغفال مناصريهم بأحاديث وقصص من الخيال.



وجسد مسلسل "باركود" الخيانات بين قيادات الحوثي، وكيف أن عملية التصفية بينهم تتم بسرعة بهدف الصعود والوصول لقيادة الحركة المدعومة من إيران، حيث وصف بطل المسلسل أسعد الزهراني الذي يقوم بدور "عبده" والذي يمثل من خلاله دور قائد ميليشيا الحوثي الإرهابية، لمساعده كيف وصل لهذا المنصب بعد أن قام بقتل عدد من هم أعلى منه منصباً، ليحاول مساعده قتله والوصول لهذا المنصب.



ويأتي مسلسل "باركود" لأسعد الزهراني ومحمد القس ومحمد الجبرتي، واحداً من أربع مسلسلات كوميدية تعرضها قناة السعودية؛ ويتناول "باركود" مشاهد تعبّر عن الواقع وما يطرأ عليه في مواقع السوشيال ميديا لتقديم ما يرضي المشاهد السعودي في ظل مرحلة التطوير التي تشهدها هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال اختيار برامج ومسلسلات نوعية.



ويُعرض مسلسل "باركود" على قناة "السعودية" في الساعة 07:05 مساءً، ويُعاد في الساعة 02:00 صباحاً.