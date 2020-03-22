أمين الشرقية يتفقد سوق الخضار للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

شدد على توافر كافة السلع والالتزام بالأسعار

تفقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأحد، سوق الخضار المركزي في الدمام، يرافقه وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، والوكيل المساعد للشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ومدير إدارة الأسواق الدكتور فريد المغلوث، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم؛ لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس "كورونا ".

وحرص "الجبير" خلال الزيارة على الالتقاء بعدد من المتسوقين والباعة لمعرفة آرائهم ومستوى رضاهم عن مستوى النظافة في السوق، فيما أكد على جميع الباعة ضرورة رفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات اللازمة حرصًا على سلامتهم وسلامة الصحة العامة للمتسوقين، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل السوق.

وجاءت الزيارة التي قام بها أمين المنطقة الشرقية للتأكد من توفر المعروض من الخضار والفواكه في السوق، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، وكذلك الاهتمام بحفظ الخضار والفواكه بطريقة سليمة ومطابقة المواصفات الصحية، إضافة إلى التأكد من تطبيق التزام جميع العاملين في السوق من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية.

وفي ختام الزيارة قال: إن "الأمانة قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وكافة مراكز التسوق والمنشآت الغذائية، وكذلك الأماكن في كافة أرجاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس "كورونا" والتي تضمنت، رش حاويات النفايات بالمبيدات الحشرية وأماكن تجمعها وتطهيرها يوميًا، وكذلك توفير مختبر الأغذية المتنقل، وذلك لأخذ عينات عشوائية لجميع الخضروات والفواكه والورقيات وفحصها للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، وتنظيف وتطهير جميع المداخل المؤدية للسوق والشوارع والأرصفة الداخلية للسوق، وتنظيف وتطهير المباسط والمظلات والأرضيات داخل السوق يوميًا.

كما شملت القرارات، إلزام جميع عمالة المستثمر الخاص للتحميل والتنزيل وجميع العاملين بالمباسط بلبس القفازات والكمامات والمعقمات وغسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار عبر ملصقات توعوية وإرشادية عند مداخل السوق.

فيما وجه بتقليص ساعات العمل بالسوق إلى الساعة ٨:٣٠ بدلًا من ١١ مساءً، وكذلك تكثيف الجولات الرقابية على السوق ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، خلال فترة العمل بالسوق، وكذلك نقل ٥٠٪ من المباسط من مظلة ٤ إلى مظلة ٣ للتباعد بين بعضهم لضمان عدم الازدحام للمتسوقين، إضافة إلى أنه تم أيضًا نقل مظلة الخضار الورقية إلى مظلة أخرى، وترك مسافة تتراوح بين ٦-8 أمتار بين الباعة.

بعد ذلك تفقد "الجبير" مختبر الأمانة المركزي المتنقل، وذلك بهدف الاطلاع على آلية العمل بالمختبر، والذي يعمل على أخذ عينات عشوائية من الخضار والفواكه يوميا وفحصها وتحليلها باستخدام أفضل الطرق والتقنيات والتأكد من سلامتها، وتحقيق سلامة الأغذية بالسوق للمستهلك من خلال عمليات الكشف الاستباقية والوقائية.

وفي ختام الزيارة أكد أمين المنطقة الشرقية، أن الأمانة حريصة على التأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الأمانة للحد من انتشار فيروس "كورونا "، وأن هذه الزيارات تأتي في هذا الإطار بهدف المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وجميع العاملين في هذه المنشآت.

وكشف "الجبير" أنه تم مضاعفة أداء وأعداد الفرق الرقابية بالأمانة، وكافة البلديات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية بخمسة أضعاف، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.