مدير تعليم سراة عبيدة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

شكر القيادة على العناية والاهتمام بالمواطن والمقيم

تلقى مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اليوم، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال "العلكمي": "أشكر قيادتنا الرشيدة مُمثلةً بسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين - حفظهما الله- على العناية والاهتمام الذي يحظى به كل من يعيش على ثرى هذه الأرض المُباركة، سواء المواطن أو المقيم".

وأضاف: "جعلت حكومة المملكة العربية السعودية صحة الإنسان وسلامته من أهم أولوياتها".

وتابع: "كما أشكر جميع منسوبي وزارة الصحة على جهودهم المُميزة للتصدي لهذه الجائحة العالمية، وعلى جودة التنظيم والتعامل الراقي الذي أشعرنا بالفخر والاعتزاز بهذا المستوى الراقي الذي وصلت إليها بلادنا الغالية من المهنية العالية وجودة الخدمة".

ودعا الجميع إلى سرعة التسجيل عبر موقع "صحتي" التابع لوزارة الصحة والمُبادرة بأخذ اللقاح دون تأخير.

وأكد "العلكمي" أن وباء كورونا خطير ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد، مقدمًا نصيحةً للمجتمع بشكل عام والمجتمع التعليمي على وجه الخصوص، بضرورة اتباع نصائح الخبراء والجهات المُختصة بوزارة الصحة، فيما يتعلق بأخذ اللقاح.

وشدد على ضرورة تجنب الإشاعات واستسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والمختصين المطلعين على الدراسات المعنية بفعالية اللقاح، وأهمية الحصول عليه حمايةً للفرد والمجتمع.

وأشاد "العلكمي" بالتوجيه السامي الكريم الذي أعلن عنه وزير التعليم مؤخرًا، والذي تضمن إعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية.