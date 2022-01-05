مقتل 13 أمريكيًّا في حريق منزل بفيلادلفيا

شبّ في ساعة مبكرة

قُتِل ما لا يقل عن 13 شخصًا في حريق شبّ في ساعة مبكرة بأحد المنازل، اليوم الأربعاء، في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وسائل الإعلام المحلية.

ولم يتسنّ بعدُ الوصول إلى إدارتي الإطفاء والشرطة في فيلادلفيا؛ لتأكيد عدد القتلى في الحريق الذي وقع في منزل بمنطقة فيرمونت في المدينة.

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05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 07:43 PM

شبّ في ساعة مبكرة

مقتل 13 أمريكيًّا في حريق منزل بفيلادلفيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتِل ما لا يقل عن 13 شخصًا في حريق شبّ في ساعة مبكرة بأحد المنازل، اليوم الأربعاء، في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وسائل الإعلام المحلية.

ولم يتسنّ بعدُ الوصول إلى إدارتي الإطفاء والشرطة في فيلادلفيا؛ لتأكيد عدد القتلى في الحريق الذي وقع في منزل بمنطقة فيرمونت في المدينة.

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