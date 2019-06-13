بعد تبادل إطلاق النار.. دوريات الداير تطيح بمخالفين مسلحين يتحصنون بالجبال

تمت السيطرة على الموقف .. وبمتابعة المحافظ نجاح جديد للدوريات

نجحت الجهود الميدانية الكبيرة التي يقوم بها أفراد الدوريات التابعة لمحافظة الداير بالتعاون مع شرطة الداير والأفواج الأمنية في القبض على عدد من المتسللين المسلحين الذين ينفذون عدة جرائم، كقطع الطرق وسلب عابري السبيل وترويع الآمنين، وذلك في عملية أمنية شهدت إطلاق نار، متخذين من جبال الداير الوعرة ملاذاً لهم .



وشهدت العملية مبادرة المتسللين بإطلاق النار ما اقتضى الرد بالمثل وفرض السيطرة على الموقف والقبض على عدد منهم.



ورغم تحصن المتسللين في جبال وعرة يصعب الوصول إليها إلا بالدوريات الراجلة، إلا أن ذلك لم يمنع رجال الدوريات بمحافظة الداير من رصدهم ومتابعة نشاطهم، ومن ثم إعداد الخطط اللازمة ومحاصرتهم والقبض عليهم، كونهم يتخذون من الجبال المحيطة بالسكان موقعاً لهم، ظناً منهم أنهم سيكونون في مأمن عن قبضة رجال الأمن.



ويعد هذا النجاح تواصلاً لسلسلة النجاحات الأمنية التي تسجلها الدوريات بمحافظة الداير مؤخراً والدور التكاملي بين الأجهزة الأمنية في المحافظة، بمتابعة وتوجيه مباشر من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة .