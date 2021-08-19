طالبان: سندعو النساء للمشاركة في إدارة البلاد وسنستعين بمسؤولين في الحكومة السابقة

"رويترز" نقلًا عن متحدث باسمهم: مشاورات تُجرى الآن بين قادة الحركة والقادة السابقين

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن طالبان، أن الحركة ستدعو النساء إلى المشاركة في نشاطات الإدارة الجديدة لأفغانستان، وستعرض مناصب على مسؤولين في الحكومة السابقة.

وأكدت الوكالة نقلًا عن متحدث باسم طالبان، أن الحركة ستعرض على بعض أعضاء الإدارات الأفغانية السابقة مناصب في الحكومة الجديدة.

وأفاد المتحدث -حسب الوكالة- بأن مشاورات تُجرى الآن بين قادة الحركة والقادة السابقين للبلاد؛ مضيفًا أيضًا أنه ستتم دعوة النساء أيضًا للمشاركة في أعمال الإدارة الجديدة.

وصرّح وردك الحنفي، المتحدث باسم طالبان بأن مستقبل النظام الإسلامي في البلاد سيتضح في الأيام المقبلة.