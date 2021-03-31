"العواد" يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية لدى الرياض

استعرض "العواد" جهود قيادة المملكة في تعزيز حقوق الإنسان

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية لدى المملكة مايلز أرميتاج.

واستعرض "العواد"، خلال اللقاء، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوّهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.

وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان.