الطائف.. فريق استشاري زائر يُجري 5 عمليات جراحية بمستشفى ميسان

ضِمن جهود تخفيض قوائم الانتظار بالمستشفيات الطرفية والتسهيل على المراجعين

أجرى الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، 5 عمليات جراحية بالمنظار؛ لاستئصال المرارة خلال زيارته الدورية لمستشفى ميسان أمس.

وقام الفريق، بعد التنسيق المسبق مع مستشفى ميسان، بالكشف على عدد من المراجعين ومتابعة حالاتهم، ومن ضمنها حالات أمراض الباطنة.

ويتكون الفريق الاستشاري من استشاريين في تخصصات الجراحة العامة والتخدير، وينفذ زيارات دورية تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.

وتهدف "صحة الطائف" من تكليف الفريق الاستشاري بزيارات المستشفيات الطرفية، إلى تخفيض قوائم الانتظار بالمستشفيات وكذلك تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات بما يسهّل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتميزة بمقر إقامتهم.