"تبون" يعلن استعداد الجزائر لاستضافة حوار الأطراف الليبية

قال: مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس عبدالمجيد تبون خلال قمة برلين، استعداد الجزائر لاستضافة حوار الأطراف الليبية.

وطبقا لـ"أ ف ب"، قال تبون: "نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة".

وأضاف أن "الجزائر مستعدة لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين".

ودعا "تبون" الذي تتقاسم بلاده أكثر من ألف كم من الحدود مع ليبيا طرفي النزاع إلى "طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول".

وقال إن "أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف".



والتزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا خلال مؤتمر برلين، باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في هذا النزاع .



ووافقت 11 دولة مشاركة في المؤتمر على أنه لا "حل عسكريًا" للنزاع الذي يمزق ليبيا منذ 10 سنوات، وفق ما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام المحادثات.