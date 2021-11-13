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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء السبت

"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة تبوك أنها تشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتساقطًا للبَرَد، وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر السبت.



وفي تنبيه آخر لتبوك ذكر المركز أن المنطقة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحال ضباء ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 ظهر السبت.



وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



وتشهد المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد وخيبر والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.



وكذلك تشهد مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والشعيبة والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



ونبَّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة الرياض كذلك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.