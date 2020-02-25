"هيئة المهندسين" تنظم أكبر مؤتمر هندسي في منطقة الشرق الأوسط

يقام تحت شعار "دور القطاع الهندسي في تنمية الاقتصاد الوطني"

تنظم الهيئة السعودية للمهندسين، المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي في نسخته الثانية، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحت شعار "دور القطاع الهندسي في تنمية الاقتصاد الوطني"، خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من شهر مارس 2020م، بمدينة الرياض.



وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن المؤتمر والمعرض الهندسي المصاحب، يهدف إلى المساهمة في إيجاد البيئة الملائمة التي تسهل تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التواصل بين المهندسين المشاركين من مختلف دول العالم، وبناء علاقات علمية وعملية، ومناقشة المحاور الهامة بالمجال الهندسي.



وقال: يعد المؤتمر أحد أكبر المؤتمرات الهندسية في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز المعايير الهندسية، والاطلاع على آخر التحديات، والابتكارات في القطاع الهندسي، والاستفادة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.



وأضاف: تمت دعوة الباحثين والمختصين والمهتمين مهنياً وأكاديمياً من حول العالم وتقديم ملخصات أوراقهم البحثية التي تندرج تحت مسارات المؤتمر التسعة وهي، الهندسة الكهربائية والشبكات الذكية، الهندسة الميكانيكية والتصنيع المتقدم، والهندسة المدنية والمدن الذكية، والهندسة الصناعية وسلاسل الإمداد والمحتوى المحلي، وهندسة الاتصالات والأمن السيبراني، والعمارة والبناء المستدام، وهندسة السلامة والوقاية من الحريق، وإدارة المشاريع وحوكمتها، والطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، منوهاً أنه يشارك في المؤتمر 110 متحدثين من 27 دولة.



وأشار "العبداللطيف" إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر يشتمل على عدد كبير من الشركات الهندسية الكبرى المحلية والدولية المشاركة، لعرض كل ما هو جديد من تقنيات هندسية، يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المعرض.



وأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، موقعًا إلكترونيًا باللغتين العربية والإنجليزية، خاصًا بالمؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني "IECE"، لمعرفة البرنامج اليومي خلال أيام المؤتمر، والتعرف على مسارات ومحاور المؤتمر، وتسهيل عملية التسجيل للراغبين في الحضور والمشاركة عبر الرابط https://iece.saudieng.sa.



يُذكر أن المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الأول، تم عقده عام 2017م، بمدينة الرياض، وعرض 211 ورقة علمية في 12 مسارًا هندسيًا، وطباعة ونشر 600 ورقة شاركت في المعرض من 32 دولة، وزيارة أكثر من 6000 زائر خلال إقامة المعرض المصاحب للمؤتمر، بالإضافة إلى عرض تقنيات وإنجازات لأكثر من 67 شركة ومؤسسة.