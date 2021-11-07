في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف

تنافس كبير في الجولة الأوروبية بين أكثر من 100 نجمة عالمية

حققت اللاعبة النيوزيلندية "ليديا كو" اليوم لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في ختام منافسات البطولة في نسختها الثانية، والتي احتضنها نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشاركت بها أكثر من 100 لاعبة من نخبة لاعبات القولف العالميات.

وقام أمين الناصر – كبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو، والرئيس التنفيذي لقولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف ماجد السرور بتتويج النجمة النيوزيلندية ليديا كو بأولى ألقابها على أرض المملكة، والذي حققته بعد أداء قوي طوال فترات البطولة، حيث تصدرت منافساتها في 3 من أصل 4 أيام لتسجل 23 ضربة تحت المعدل.

وبحضور طلال المري – المدير العام للشؤون العامة لشركة أرامكو، وأليكساندرا أرماس – المدير التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات، وسيريل بيايا – الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومصطفى منيمنة – المدير العام لنادي وملعب رويال غرينز، استطاعت كو الظفر بلقب البطولة والحصول على أكبر حصة من مجموع جوائزها البالغة مليون دولار، في حين حلّت التايلندية أثاياثيتيكول في المركز الثاني بتسجيلها 18 ضربة تحت المعدل. أما المركز الثالث فكان من نصيب الإسبانية كارلوتا سيجاندا والإنجليزية أليس هيوسون بتسجيلهما 13 ضربة تحت المعدل.

وهنأ السرور اللاعبة النيوزيلندية "ليديا كو" وتوجّه بالشكر للاعبات المشاركات ولجميع الشركاء ومنسوبي قولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف ولفرق عمل البطولة على كل الجهود المبذولة طوال فتراتها، وأشار إلى استمرار نجاحها وكونها في المسار الصحيح إذ أصبحت أحد أهم البطولات العالمية وتجذب أفضل الأسماء في قولف السيدات.

وقالت "كو" : "أنا سعيدة بهذا الانتصار. أتوجّه بالشكر لأمين الناصر وفريق أرامكو والأستاذ ماجد السرور وفريق قولف السعودية على دعمهم، ولجميع القائمين على البطولة لما لمسناه من تنظيم وحفاوة في الاستقبال. هذه أول زيارة بالنسبة لي إلى المملكة ومن الرائع تحقيق لقب البطولة حيث كانت المنافسة قوية مع زميلاتي اللاعبات".

وأضافت: "بطولة السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بطولة رائعة وتضم مجموعة مميزة من اللاعبات، دائمًا ما أسعى لتقديم أفضل مستوى حينما أشارك في البطولات وتحقيق اللقب يعُد إضافة إيجابية. الجهود التي تقوم بها قولف السعودية في تنمية رياضة القولف للسيدات واضحة وتُسهم في إلهام الكثير من السيدات والفتيات في المملكة وأتمنى لهم التوفيق".