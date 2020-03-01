شاهد.. "محافظ الأفلاج" يدشن انطلاقة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

يستمر 5 أيام بعنوان "السلامة أولًا".. ومشاركة ١٣ جهة حكومية وتطوعية

تصوير: أنس عيسى: دشّن محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، صباح اليوم الأحد، انطلاقة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولًا".

وافتتح الهزاني المعرض المصاحب للاحتفال الذي نظّمته إدارة الدفاع المدني بالأفلاج في مركز التنمية الاجتماعية، بحضور مدير إدارة مدني الأفلاج العقيد محمد الدوسري ومديري الأقسام بالدفاع المدني بالمحافظة وعدد من مديري الإدارات الحكومية "المدنية والعسكرية".

وبعد الافتتاح، تجوّل الهزاني في جنبات المعرض الذي شهدت أركانه مشاركة ١٣ جهة حكومية وتطوعية، واستمع لشرح مفصل عن كل ركن من الجهات المشاركة؛ مشيدًا في الوقت نفسه لمدني الأفلاج بتفعيل برامج التوعية والسلامة، ومثمنًا للجهات المشاركة في المعرض.

واختتم الاحتفال بتكريم مدني الأفلاج منسوبيه المتقاعدين والجهات المشاركة في المعرض.

يُذكر أن المعرض سيستمر 5 أيام يستقبل خلاله طلاب وطالبات المدارس على مدار هذا الأسبوع.