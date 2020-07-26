"الزهراني" لـ"سبق": مستمرون في الرقابة خلال عيد الأضحى.. ونناشد المواطنين والمقيمين التعاون معنا

600 جولة خلال يومَيْن على مستوى البلديات الفرعية

كثفت أمانة محافظة الطائف جولات الرقابة الميدانية على المطاعم والأسواق والمنشآت الغذائية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ وذلك لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بتوجيه من أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، الذي شدَّد على تكثيف الجولات الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومستوى الخدمات المقدمة واستيفائها الاشتراطات الصحية.

وأوضح لـ"سبق" وكيل الأمين المساعد للبلديات الفرعية، المهندس فيصل بن سراج الزهراني، أن الأمانة وضعت خطة مبكرة لإجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين المحافظة، شدَّدت خلالها على متابعة أعمال مقاولي النظافة، وكذلك مواصلة متابعة الرقابة الصحية في الأسواق والمحال التجارية، والمراقبة المستمرة على المطاعم؛ إذ تم تكليف فِرق لمتابعة أعمال الرقابة.

وأضاف "الزهراني" بأن الخطة تتضمن توعية العاملين في المطاعم والمحال بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاشتراطات، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940. مؤكدًا أنه تم تنفيذ ما يزيد على 600 جولة رقابية على مستوى البلديات الفرعية خلال اليومَيْن الماضيَيْن.