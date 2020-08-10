عاماً آخر.. "تعليم مكة" تمدّد لعدد 59 من قياداته بمختلف الإدارات والأقسام

أصدر مدير تعليم مكة المكرمة قراراً إدارياً يقضي بتمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية في مختلف إدارات وأقسام الإدارة التعليمية بالمنطقة.

وشمل القرار تمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية وعددهم 59، في مختلف الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم بتعليم مكة المكرمة.

وتضمن قرار التمديد لمدة عام حتى تاريخ 30/ 12/ 1442.