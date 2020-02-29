"الملك فهد الطبية" تنفي صدور تحذير للأطباء من الإدلاء بتصريحات حول "كورونا"

أهابت بالجميع لاستقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية

أكدت مدينة الملك فهد الطبية أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إعلان تحذير للأطباء والعاملين من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية.

ونفت مدينة الملك فهد الطبية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" ذلك الإعلان المتداول في حسابات التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع لاستقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت صورة مفبركة متداولة قد أشارت إلى تعليمات مشددة من وزير الصحة وتوصيات وزارتَيْ الداخلية والخارجية بالحظر على أي من الأطباء والعاملين الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين، حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية، وتمنع عمليات التصوير كافة.. وهي الصورة التي نفتها مدينة الملك فهد الطبية.