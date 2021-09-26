"الصحة": تسجيل 44 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 58 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546926 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 58 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535950 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8699 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 244 حالة.

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26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 03:49 PM

"الصحة": تسجيل 44 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 58 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546926 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 58 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535950 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8699 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 244 حالة.

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