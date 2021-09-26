"الصحة": تسجيل 44 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 58 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546926 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 58 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535950 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8699 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 244 حالة.