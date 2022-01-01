ضحايا كورونا.. 72 وفاة في البرازيل و25 حالة بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة البرازيلية أن البرازيل سجلت 72 وفاة بفيروس كورونا "كوفيد -19" يوم الجمعة، و10282 إصابة جديدة بالفيروس.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل في المجمل حتى الآن 619056 وفاة بكورونا، و22 مليونًا و287521 إصابة مؤكدة.



مصر

سجلت مصر 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و25 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 385575 من ضمنهم 320563 حالة تم شفاؤها، و21752 حالة وفاة.